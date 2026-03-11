У столиці Росії почалися значні перебої в роботі мобільного інтернету, що може свідчити про тестування нових механізмів контролю над мережевою інфраструктурою країни. Про це пише Bloomberg.

Чи тестує Росія систему контрольованого інтернету?

За даними сервісу моніторингу збоїв Sboy.rf, повідомлення про проблеми з доступом до інтернету в Москві з населенням понад 13 мільйонів людей почали з'являтися на початку минулого тижня. У наступні дні кількість таких скарг лише зростала.

Мешканці міста повідомляють про нестабільний мобільний зв'язок або повну відсутність інтернету у найбільших операторів. Також фіксувалися перебої з Wi-Fi у московському метро.

Влада не надала детального пояснення причин відключень. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив державним медіа, що обмеження мобільного зв'язку триватимуть стільки, скільки буде потрібно для забезпечення безпеки громадян на тлі українських атак.

Як пише france24, подібні заходи у Росії застосовують не вперше. У 2025 році регіональна влада дедалі частіше тимчасово відключала мобільний інтернет через загрозу атак дронів під час війни проти України. У деяких регіонах доступ до мобільних даних був обмежений протягом кількох тижнів.

Водночас масштабні перебої саме у Москві не фіксувалися з травня минулого року. Тоді столиця відбивала масовану атаку безпілотників напередодні військового параду до Дня перемоги, на якому були присутні іноземні лідери, зокрема голова Китаю Сі Цзіньпін.

Мобільний трафік відіграє ключову роль у російському інтернеті – на нього припадає приблизно 50–70% усього використання мережі в країні. Через поточні перебої бізнес у Москві вже зазнав помітних втрат.

За інформацією газети Kommersant, лише за п'ять днів відключень збитки компаній могли сягнути 5 мільярдів рублів, що приблизно дорівнює 55 мільйонам доларів. Найбільше постраждали кур'єрські служби, сервіси таксі, оператори каршерінгу та роздрібна торгівля.

Водночас жителі Москви помітили, що навіть під час перебоїв залишався доступ до деяких платформ, схвалених державою. Йдеться про так звані "білі списки" сервісів, які забезпечують базові послуги – наприклад банківські операції або доступ до державних порталів.

Це може означати, що влада перевіряє роботу системи вибіркового доступу до інтернету у випадку масштабних відключень.

Подібні механізми вже застосовують інші країни. Наприклад, Іран неодноразово обмежував доступ до глобального інтернету під час протестів або військових конфліктів, залишаючи відкритими лише окремі внутрішні сервіси, такі як банкінг чи державні портали.

Російська влада також активно просуває створення власної цифрової екосистеми. Минулого року президент Росії Володимир Путін доручив уряду розробити обмеження для програмного забезпечення і сервісів зв'язку з країн, які Москва вважає недружніми.

Паралельно уряд просуває державний суперап Max – застосунок, створений за зразком китайського WeChat. Критики вважають, що така система може посилити можливості російських спецслужб для стеження за користувачами.