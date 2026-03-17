Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Москва вже живе в іншій реальності. На його думку, дії Володимира Путіна можуть свідчити про підготовку Росії до значно жорсткішого сценарію.

Атаки на Москву оголили слабкість російської оборони

Серія ударів по Москві зламала для Росії уявлення про безпечний тил. Коли безпілотники доходять до столиці, це вже не поодинокий інцидент, а ознака того, що захист ключового міста дає збій.

Нагадаємо: Сергій Шойгу заявив, що навіть Урал більше не є недосяжним для українських атак. За його словами, після останніх ударів і модифікації озброєння під загрозою опинилися оборонні підприємства, енергетика та великі промислові міста.

Такі атаки б'ють не лише по картинці стабільності, а й по відчуттю контролю всередині самої системи.

Війна прийшла давно в Росію, але тепер прийшла вона і в Москву,

– наголосив Демченко.

Йдеться не просто про гучні вибухи чи медійний ефект. Сам факт, що дрони долітають до Москви, показує реальну вразливість російської оборони й те, що цілі в столиці більше не виглядають недосяжними.

Усе це показує велику проріху безпосередньо в обороні і Москви, і Росії. Значить, уже долітають і, значить, можуть потрапити по цілі,

– пояснив він.

Саме тому в Росії дедалі частіше почали говорити про укриття, нові загрози і зміну правил безпеки. Для Кремля це вже не далека війна, а проблема, яка підступила просто до центру країни.

Путін переводить столицю в режим жорсткого контролю

Окремі удари по Москві швидко переросли в нервову реакцію самої влади, Кремль почав діяти так, ніби загроза для режиму вже перестала бути теоретичною. Саме цим Демченко пояснив екстрені рішення Путіна, які ще недавно здавалися неможливими.

Два тижні тому Володимир Путін зібрав екстрене засідання з питань захисту конституційного ладу, захисту режиму. Такі засідання, де головне це ФСБ, він не збирав навіть за час заколоту Пригожина, коли його режиму реально загрожувала небезпека,

– наголосив Демченко.

Після цього в Москві й Санкт-Петербурзі почали блокувати інтернет і зв'язок.

До уваги: Після ударів по Москві в Росії посилюють заходи безпеки: вимикають GPS, мобільний зв'язок та інтернет, а контроль над інформаційним простором стає жорсткішим. На цьому тлі дедалі помітніше, що Кремль посилює обмеження для населення і бере під контроль зв'язок та соцмережі.

Це схоже не на технічний збій і не на формальне посилення контролю, а на спробу перекрити ризики нових ударів усередині Росії.

Він боїться маленьких дронів, він боїться повторення з боку СБУ або інших українських спецслужб. Що маленькі дрони вилітають із тієї чи іншої фури, з бусика, і підуть у бік Кремля,

– пояснив він.

Москва вже живе не в режимі показової сили, а в режимі оборони. І що жорсткішими стають ці заходи, то виразніше видно, наскільки серйозно в Кремлі сприймають ризик нових ударів і внутрішнього зриву.

Закриття кордонів Росії і нові репресії

Контроль у Москві не обмежується лише зв'язком та інтернетом, ознаки жорсткішого сценарію видно і в охороні Кремля, і в нових ініціативах російської влади. Усе це разом схоже на підготовку не до спокою, а до внутрішньої турбулентності.

Зараз уже біля веж Кремля і на Мавзолеї стоять вогневі групи. Уже снайпери стоять там. Путін, певно, готується до найгірших наслідків,

– наголосив Демченко.

У Росії заговорили про обмеження виїзду за кордон, а паралельно просувають ініціативи, що дають владі більше простору для силових дій. Це виглядає як підготовка до закриття країни і придушення будь-якої нестабільності всередині.

Путін готується до зачисток, до репресій, до можливих бунтів чи повстань. У кінцевому рахунку Путін закриє весь кордон, залізна завіса запускається,

– пояснив він.

Останні кроки Кремля він пов'язав не з разовою реакцією на удари, а з підготовкою до значно ширшої кризи. Йдеться одразу про кілька варіантів: нову мобілізацію, нову військову кампанію, провокації проти Заходу і поступове закриття Росії. Водночас страх у Путіна може бути пов'язаний не лише із зовнішніми ударами, а й із ситуацією всередині власної системи.

Путін готується до якихось гірших сценаріїв. Він боїться бунту навіть не народу, а своєї еліти,

– наголосив Демченко.

Усе це він пов'язав із підготовкою до нової фази кризи. Кремль, схоже, вже не впевнений, що зможе втримати ситуацію звичними для себе методами.

