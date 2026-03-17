Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу заявив, що жодного практичного сенсу в такій атаці не було. Водночас він пояснив, який єдиний результат від цього запуску Україна справді може використати собі на користь.
Запуск "Ланцетів" по Києву не мав військового сенсу
Після цієї атаки з'явилася версія, що Росія зробила це більше для картинки, ніж для реального результату. Але сама поява "Ланцета" в Києві виглядає дивно вже з погляду можливостей цього дрона.
Нагадаємо: 16 березня вранці Росія атакувала Київ безпілотниками, а уламки впали у Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах. Один із дронів упав біля Монумента Незалежності, постраждалих не було, а тип безпілотника попередньо пов'язали з "Ланцетом".
Грабський нагадав, що цей дрон має дальність 30 – 80 кілометрів, тому з військового погляду сенсу запускати його по Києву немає.
З військової точки зору це є абсолютно безглузда маячня, яка не несе за собою жодних наслідків,
– зауважив Грабський.
Єдине, що тут справді має значення, це залишки самого апарата. Їхнє вивчення дає змогу зрозуміти, яку електроніку росіяни ставлять на ці дрони. Такі дані можуть допомогти в протидії цій загрозі і на фронті, і в тилу.
Ретельне вивчення залишків цього дрону дозволяє нам зробити певні висновки щодо електроніки, яка застосовується у даному апараті,
– пояснив він.
Водночас сам характер атаки теж виглядав дивно. Росіяни запустили відносно велику кількість дронів удень, але рівень перехоплення перевищив 90%, тому реального результату не отримали.
Дуже важко пояснити, для чого це було зроблено. Якщо, наприклад, розхитати наше суспільство, посіяти паніку і зневіру, то, вибачте, ми вже настільки загартовані, що нас падінням якихось уламків дрону, навіть на Майдані, не здивуєш,
– наголосив він.
Тобто ані військового ефекту, ані психологічного результату цей запуск не дав. Для України тут важливішим лишається інше: вивчити сам дрон і використати ці дані для кращої протидії таким атакам далі.
Що відомо про атаку з "Ланцетами" на Київ?
- У Defense Express припустили, що під час атаки Росія могла вперше застосувати новий тип ударного дрона на базі "Ланцета". Там також вказали, що уламки схожі на цей безпілотник, але питання дальності польоту до Києва лишається відкритим, а аналіз ще триває.
- Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, а сама атака мала радше демонстраційний та інформаційний характер.
- Росіяни могли поєднати "Шахеди" з уламками або іншими елементами "Ланцета", щоб створити резонансну картинку і показати її своїй аудиторії.