Про мету атаки ворога розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дивіться також "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, – "Флеш" спростував заяви ЗМІ та розкрив задум ворога

Як "Флеш" пояснив застосування "Ланцетів" у Києві?

За словами "Флеша", операція була спрямована на створення "резонансної картинки" для керівництва Росії та її населення. Він пояснив, що для цього російські сили підготували комбіновану атаку із застосуванням дронів "Ланцет" і "Шахед".

Основним завданням було забезпечити появу уламків "Ланцета" в столиці, що мало б стати доказом "успіху" для російської пропаганди. За його оцінкою, для операції могли використати близько 40 дронів "Ланцет", які зазвичай застосовуються на фронті як високоточна зброя. Проте для досягнення більшої дальності з них знімали бойову частину та встановлювали додаткові акумулятори.

Сергій "Флеш" наголосив, що стандартні "Ланцети" не здатні долати відстань до 200 км, тому запуск здійснювався з максимально наближених до Києва позицій і за сприятливих погодних умов. При цьому керування на великій відстані обмежене, що підтверджує відсутність реальної бойової мети атаки.

За його словами, українська протиповітряна оборона ефективно відпрацювала по цілях, і до столиці змогли дістатися лише поодинокі безпілотники, які не завдали шкоди.

Крім того, Україна отримала можливість дослідити збиті зразки та вдосконалити тактику протидії малим повітряним цілям.

Що відомо про атаку "Ланцетів" на Київ?