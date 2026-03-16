Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Читайте також Повітряні сили заявили про нетипову атаку: скільки російських БпЛА збили та де ще є загроза

Що відомо про новий дрон?

За даними Defense Express, під час ранкової атаки росіяни вперше застосували новий тип ударних дронів, які можуть бути дуже небезпечними.

На те, що це саме "Ланцет" вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення "Ланцета" зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF,

– пояснили аналітики.

Наразі триває аналіз уламків.

Однак, як повідомляють в Defense Express, вже можна зробити висновок, що в цьому дроні-камікадзе "Ланцет" був використаний штучний інтелект. Зазначається, що він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором – на це вказує відповідне маркування.

Окрім цього, росіяни могли використати зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку.

Щодо дальності польоту дрона-камікадзе "Ланцет", то зазвичай у відкритих джерелах згадується показник близько 50 кілометрів. Втім, йдеться передусім про дальність стабільного зв'язку з безпілотником. Водночас у Росії вже заявляли, що ці дрони нібито регулярно здійснюють польоти на відстань до 90 кілометрів, а максимальна зафіксована дальність, за їхніми твердженнями, становила 136 кілометрів.

Попри це, відстань від російського кордону до центру Києва перевищує 200 кілометрів. Тому питання, чи здатний "Ланцет" подолати таку дистанцію, наразі залишається відкритим.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко також зазначив, що дрони з ШІ, які здатні самостійно обирати цілі, можуть стати реальністю. За його словами, розвиток технологій неминуче наближає велику війну в Європі, яка, на відміну від України, не буде готовою до цих загроз.