У Повітряних силах попереджують про рух БпЛА, зокрема, "Шахедів".

Куди летять дрони?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. У разі оголошення загрози для вашої області закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укритті.

Де є загроза удару: дивіться на карті

21:47, 15 березня

КАБи на Сумщину.

21:47, 15 березня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

21:46, 15 березня

БпЛА на Суми зі сходу.

21:45, 15 березня

БпЛА на сході Одещини курсом на Буялик.

21:45, 15 березня

БпЛА на півдні Одещини курсом на Кілію.

21:15, 15 березня

БпЛА на Харківщині в районі Старого Салтова.

Група БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.