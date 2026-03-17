Про це пише видання NV.

Дивіться також Потенційні партії Буданова, Зеленського та Залужного очолюють рейтинги, – опитування

Як у Залежного просять консультацій у війнах?

За інформацією джерел у дипломатичних колах, інтерес до нього з боку іноземних партнерів триває вже кілька років. Зокрема, у 2024 році до Залужного зверталася Саудівська Аравія – йому пропонували долучитися до розробки оборонної стратегії та обіцяли значну винагороду.

У 2025 році подібні запити надходили з Ізраїлю, а також від представників окремих європейських країн, які цікавилися його участю у створенні оборонних доктрин.

Втім, за словами співрозмовника, Залужний відмовився від цих пропозицій, оскільки не планує залишати дипломатичну роботу в Лондоні.

Медіарадниця Залужного Оксана Тороп підтвердила, що запити до ексголовкома від іноземних держав справді є.

До нього регулярно надходять різні пропозиції щодо участі в безпекових проєктах і заходах, адже людей з таким рівнем знань і досвіду у світі не так багато,

– сказала вона.

Водночас, за її словами, пріоритетом для нього залишається дипломатична служба в інтересах України. Саме з огляду на це він ухвалює рішення щодо участі у різних міжнародних ініціативах.

Зеленський зустрівся із Залужним у Лондоні