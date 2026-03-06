Її готові підтримати 13% опитаних українців серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором і має намір взяти участь у голосуванні, повідомляють "Українські новини".

Іншими двома лідерами, згідно з опитуванням, є потенційна партія колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – її готові підтримати 22,6% респондентів, а також партія чинного президента Володимира Зеленського під назвою "Дія" з показником 17,8%.

Крім трьох основних лідерів, низка політичних сил також долає умовний п’ятивідсотковий бар’єр. Зокрема, партія Європейська Солідарність має підтримку 8,8% виборців, потенційна партія "Азов" — 7,4%, а політична сила "Третя штурмова" — 5,6%.

Також парламентський бар’єр долають гіпотетичні політичні проєкти, пов’язані із мером Харкова Ігорем Тереховим та головою Миколаївської ВЦА Віталієм Кімом (5,5%). Водночас підтримку на рівні 5,1% має партія "Батьківщина". Це чи не єдина сила з нинішнього складу ВРУ, яка пройшла б до парламенту, "якби вибори відбулися найближчої неділі". А саме таке питання ставилося респондентам.