Про це президент розповів 3 березня під час брифінгу. До роботи Буданова як очільника Офісу президента немає питань.

Яка роль Буданова в мирних переговорах?

Президент наголосив: бути незадоволеним роботою переговорної команди – неадекватно. Адже вона тільки нещодавно почала роботу і працює на результат.

Ви знаєте, який результат потрібен державі. Я розраховую на Умєрова, на Буданова, на Арахамію, на представників розвідок. Дуже розраховую також на (представника Генштабу, – 24 Канал) Гнатова, на Кислицю,

– сказав Зеленський.

Також лідер держави сказав, що різні українські представники працюють на різних переговорних треках. Гнатов і Кислиця займаються військовим треком, а політичними питаннями опікуються Умєров, Буданов і Арахамія.

Україна буде повністю задоволена результатом роботи групи, коли буде мир.

Як вплинув прихід Буданова на росіян?

Журналісти запитали, чи правда, що з приходом Кирила Буданова в Офіс президента зросла його роль у переговорному процесі і що росіяни стали якщо не більш поступливими, то бодай більш відкритими до діалогу з Україною та США загалом.

Я не пов'язую ці речі, я посилював групи, я хотів, щоб росіяни і США не працювали різними каналами щодо закінчення війни. Тому в Офісі президента я зібрав всіх людей, з ким вони контактували в той чи інший момент. Для мене було дуже важливо, щоб всі працювали в одній команді. І сьогодні у нас є одна команда,

– відповів Зеленський.

За його словами, росіяни все одно хочуть мати паралельні канали. Та Київ не дасть їм такої можливості, інакше це розділить і команди, і українське суспільство.

