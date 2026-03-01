Цю заяву керівник Офісу президента зробив у свіжому інтерв'ю. Він пояснив, за яким принципом обирав собі кабінет.
Чому Буданов не працює в кабінеті Єрмака?
Кирило Буданов розповів, що міг обирати собі кабінет на Банковій. Коли журналісти пожартували, чи не за фен-шуєм це відбувалося, той відповів: "По відчуттях".
Далі було запитання, чи був інший кабінет, аніж у Єрмака, певним бажанням чи умовою.
Скажімо так: я обрав інший,
– коротко пояснив глава ОП.
Буданов говорить, чому не працює в кабінеті Єрмака: дивіться відео
Інші тези Буданова з останнього інтерв'ю
Найближчим часом має відбутися обмін полоненими.
Буданов вірить в успіх мирних переговорів. Якщо все вдасться, то це теж можна вважати перемогою, адже це означатиме "сталий розвиток, подальший сталий розвиток України, завершення кровопролиття".
"Зрештою прийдеться констатувати, що або ми знайшли рішення і ми всі, всі абсолютно, завершуємо цю війну, або так само ми всі беремо на себе відповідальність, що ми рішення не знайшли і продовжуємо вбивати один одного, що ми робимо досить таки якісно і професійно", – пояснив глава ОП.
Без зустрічі Зеленського та Путіна війна не завершиться.
Росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки для України від США.
Щодо Telegram-каналів, то власники мають зареєструвати їх як ЗМІ. Роботу месенджеру слід врегулювати, але чи буде блокування – "побачимо".