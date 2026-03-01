Цю заяву керівник Офісу президента зробив у свіжому інтерв'ю. Він пояснив, за яким принципом обирав собі кабінет.

Чому Буданов не працює в кабінеті Єрмака?

Кирило Буданов розповів, що міг обирати собі кабінет на Банковій. Коли журналісти пожартували, чи не за фен-шуєм це відбувалося, той відповів: "По відчуттях".

Далі було запитання, чи був інший кабінет, аніж у Єрмака, певним бажанням чи умовою.

Скажімо так: я обрав інший,

– коротко пояснив глава ОП.

Буданов говорить, чому не працює в кабінеті Єрмака: дивіться відео

Інші тези Буданова з останнього інтерв'ю