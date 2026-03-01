Это заявление руководитель Офиса президента сделал в свежем интервью. Он объяснил, по какому принципу выбирал себе кабинет.

Почему Буданов не работает в кабинете Ермака?

Кирилл Буданов рассказал, что мог выбирать себе кабинет на Банковой. Когда журналисты пошутили, не по фен-шую ли это происходило, тот ответил: "По ощущениям".

Далее был вопрос, был ли другой кабинет, чем у Ермака, определенным желанием или условием.

Скажем так: я выбрал другой,

– коротко объяснил глава ОП.

Буданов говорит, почему не работает в кабинете Ермака: смотрите видео

