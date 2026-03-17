Об этом пишет издание NV.



По информации источников в дипломатических кругах, интерес к нему со стороны иностранных партнеров продолжается уже несколько лет. В частности, в 2024 году к Залужному обращалась Саудовская Аравия – ему предлагали присоединиться к разработке оборонной стратегии и обещали значительное вознаграждение.

В 2025 году подобные запросы поступали из Израиля, а также от представителей отдельных европейских стран, которые интересовались его участием в создании оборонных доктрин.

Впрочем, по словам собеседника, Залужный отказался от этих предложений, поскольку не планирует оставлять дипломатическую работу в Лондоне.

Медиарадница Залужного Оксана Тороп подтвердила, что запросы к экс-главе от иностранных государств действительно есть.

К нему регулярно поступают различные предложения по участию в проектах и мероприятиях по безопасности, ведь людей с таким уровнем знаний и опыта в мире не так много,

– сказала она.

В то же время, по ее словам, приоритетом для него остается дипломатическая служба в интересах Украины. Именно с учетом этого он принимает решение об участии в различных международных инициативах.

