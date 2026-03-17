Залужный встретил Зеленского в Лондоне

Основная цель визита – усиление безопасности и расширение возможностей для Украины на фоне войны. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Что известно о визите Зеленского в Великобританию?
Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл в Лондон с официальным визитом. В британской столице его встретил посол Украины, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, что стало одним из самых обсуждаемых событий поездки.
Как сообщил сам Зеленский, в программе визита – аудиенция у Чарльза III, переговоры с премьер-министром Киром Стармером и встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Также запланировано выступление президента Украины в британском парламенте.
Глава государства подчеркнул, что ключевыми приоритетами переговоров являются гарантии безопасности и новые возможности для Украины. Он также поблагодарил Великобританию за поддержку и партнерство в противодействии российской агрессии.
Ожидается, что во время встречи с Киром Стармером стороны обсудят дальнейшую военную помощь и координацию действий союзников. Ранее британский премьер уже заявлял о намерении в ближайшее время провести переговоры с Зеленским и подчеркивал важность поддержки Украины.
Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с НАТО и усилению обороноспособности Украины. Такие встречи происходят на фоне активных дипломатических усилий Киева по получению дополнительных гарантий безопасности и военной поддержки.
Встреча Зеленского с Залужным в Лондоне также вызвала значительный резонанс, ведь это их публичный контакт на фоне предыдущих сообщений о напряженности в отношениях между ними.
Что известно о конфликте Зеленского и Залужного?
Ранее Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что взгляды на стратегию войны отличались от подхода Владимира Зеленского. Например, по словам экс-главкома ВСУ, контрнаступление 2023 года провалилось из-за недостаточного обеспечения со стороны, в частности, президента Украины.
Впоследствии Зеленский ответил на критику со стороны Залужного. Лидер Украины раскритиковал посла за публичное раскрытие внутреннего конфликта, назвав это неуместным.
Однако президент заявил, что не намерен увольнять Валерия Залужного с должности посла, несмотря на критику с его стороны. Он подчеркнул, что не желает втягиваться в политические споры во время войны.