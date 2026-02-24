Об этом президент Украины сообщил в интервью Tagesschau.
Как отреагировал Зеленский на слова Залужного?
Журналист на фоне заявлений посла Украины в Великобритании Залужного спросил Зеленского о начале "предвыборной кампании". Президент посоветовал спросить об этом самого посла.
Зеленский подтвердил, что знает о критике в свой адрес, но считает, что сейчас не время для политики, поскольку в Украине идет война.
Видите, я умный человек. Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в состоянии войны. Это моя позиция. Другие решили иначе,
– сказал президент.
На вопрос издания, продолжит ли Залужный занимать должность посла, Зеленский спросил в ответ: "Сложилось впечатление, что я хочу его уволить?".
Президент Зеленский резюмировал, что не хочет углубляться в эту историю и "играть в политику". Он подчеркнул, что уважает украинскую армию и ее борьбу против России уже несколько лет.
Что известно о конфликте Зеленского и Залужного?
Ранее Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что взгляды на стратегию войны отличались от подхода Владимира Зеленского. Например, по словам экс-главкома ВСУ, контрнаступление 2023 года провалилось из-за недостаточного обеспечения со стороны, в частности, президента Украины.
Впоследствии Зеленский ответил на критику со стороны Залужного. Лидер Украины раскритиковал посла за публичное раскрытие внутреннего конфликта, назвав это неуместным.