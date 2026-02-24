По словам Зеленского, если Украине дадут два месяца перемирия, тогда можно будет провести выборы. Об этом глава государства заявил в интервью для Tagesschau.

Смотрите также "Россияне хотят заменить меня" и "мы – не Россия": что говорит Зеленский о выборах в Украине

При каких условиях возможно проведение выборов?

Зеленский отметил, что требования о проведении выборов во время войны являются несправедливыми по отношению к украинскому народу. Он считает, что именно граждане Украины должны решать, кто будет возглавлять государство и когда состоится голосование.

Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Дайте нам безопасность. Я считаю несправедливым по отношению к украинскому народу требовать выборов во время войны, ведь это его выбор – кто должен быть президентом и когда должны состояться выборы,

– отметил президент.

Лидер страны также сообщил, что пока не знает точно, будет ли баллотироваться на предстоящих выборах. Он добавил, что это очень зависит от обстоятельств и времени проведения.

Он подтвердил, что сейчас находится в пределах действующего избирательного периода и отметил, что его продолжительность затянулась не по его воле. Зеленский добавил, что для него приоритетом является завершение войны и уверенность в том, что она действительно закончилась.

Последние новости о возможных выборах в Украине