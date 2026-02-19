Но для этого нужно хотя бы двухмесячное перемирие для обеспечения безопасности. Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.

Что сказал Зеленский о выборах?

"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили ранее – физическое устранение или другие шаги", – сказал президент Моргану.

Он отметил, что никогда не будет отвергать американские предложения США, если они принесут мир в Украине.

Поэтому, как только будет хотя бы двухмесячное перемирие, Зеленский готов говорить с правительством и подтолкнуть к решению, которое пока нардепы не поддерживают.

И даже люди не поддерживают проведение выборов во время войны. Потому что даже если у вас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончание войны. Но даже в таком случае – если перемирие будет только на два месяца – возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир,

– заявил президент Украины.

В то же время россияне заявляют американцам, что выборы в Украине можно провести за 1 – 2 недели.

Но, как отметил Зеленский, Украина – не Россия: в Верховной Раде есть разные партии, у которых различаются позиции по многим законам и вопросам.

Поэтому просто "нажать" и "сломать" парламент невозможно. В Украине решения принимаются через парламентские механизмы, а не "по приказу".

И, как отметил Зеленский, нужны реальные основания для проведения выборов прямо сейчас.

