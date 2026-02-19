Но для этого нужно хотя бы двухмесячное перемирие для обеспечения безопасности. Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.
Что сказал Зеленский о выборах?
"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили ранее – физическое устранение или другие шаги", – сказал президент Моргану.
Он отметил, что никогда не будет отвергать американские предложения США, если они принесут мир в Украине.
Поэтому, как только будет хотя бы двухмесячное перемирие, Зеленский готов говорить с правительством и подтолкнуть к решению, которое пока нардепы не поддерживают.
И даже люди не поддерживают проведение выборов во время войны. Потому что даже если у вас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончание войны. Но даже в таком случае – если перемирие будет только на два месяца – возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир,
– заявил президент Украины.
В то же время россияне заявляют американцам, что выборы в Украине можно провести за 1 – 2 недели.
Но, как отметил Зеленский, Украина – не Россия: в Верховной Раде есть разные партии, у которых различаются позиции по многим законам и вопросам.
Поэтому просто "нажать" и "сломать" парламент невозможно. В Украине решения принимаются через парламентские механизмы, а не "по приказу".
И, как отметил Зеленский, нужны реальные основания для проведения выборов прямо сейчас.
Другие заявления Зеленского
Зеленский заявил, что Украина активно борется со случаями коррупции и строит антикоррупционную инфраструктуру, а также открыта к обсуждению этих проблем.
Он также рассказал, что после последних переговоров стороны имеют разные позиции по политическим вопросам, в частности Донбасса. Например, Украина не соглашается выйти из этих территорий.
Кроме того, по мнению президента, территориальный вопрос стоит обсуждать на уровне лидеров.