Але для цього потрібне хоча б двомісячне перемир'я для забезпечення безпеки. Про це йдеться в інтерв'ю президента України для британського журналіста Пірса Моргана.

Дивіться також 10 мільйонів голосів з Росії: що приховує Путін під вимогою виборів в Україні

Що сказав Зеленський про вибори?

"Думаю, наші партнери мають відповісти на одне запитання: чого вони хочуть? Вони хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Тому що, як я думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І тоді вони використовують те, про що ви говорили раніше – фізичне усунення або інші кроки", – сказав президент Моргану.

Він зазначив, що ніколи не відкидатиме американські пропозиції США, якщо вони принесуть мир в Україні.

Тож, як тільки буде хоча б двомісячне перемир'я, Зеленський готовий говорити з урядом і підштовхнути до рішення, яке наразі нардепи не підтримують.

І навіть люди не підтримують проведення виборів під час війни. Тому що навіть якщо у вас буде двомісячне перемир'я, це не означає закінчення війни. Але навіть у такому випадку – якщо перемир'я буде тільки на два місяці – можливо, можна буде підписати якісь документи або провести референдум, і люди приймуть мир,

– заявив президент України.

Водночас росіяни заявляють американцям, що вибори в Україні можна провести за 1 – 2 тижні.

Але, як зазначив Зеленський, Україна – не Росія: у Верховній Раді є різні партії, у яких різняться позиції щодо багатьох законів і питань.

Тож просто "натиснути" і "зламати" парламент неможливо. В Україні рішення ухвалюються через парламентські механізми, а не "за наказом".

Та й, як зазначив Зеленський, потрібні реальні підстави для проведення виборів просто зараз.

Інші заяви Зеленського