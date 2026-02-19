Про це йдеться в інтерв'ю президента України для британського журналіста Пірса Моргана.
Що сказав Зеленський про корупцію?
Зеленський заявив, що намагається бути "максимально чесним у всьому і з усіма". І зазначив, що він усвідомлює помилки та проблеми, як у будь-якої людини чи держави.
Він нагадав, що Україна – молода держава з історичним тиском на ідентичність, мову та свободу. Її головна відмінність від інших країн – відкритість.
За словами Зеленського, Україна не мовчить про проблеми, а говорить про них і дійсно підтримує боротьбу з корупцією.
Я, звичайно, знаю, що роблю помилки, як і кожна людина, яка намагається щось зробити в цьому житті, і коли будь-які газети та ЗМІ в Україні чи деінде говорять про якісь випадки корупції, то ось моя відповідь: ми боремося з цим, і такі випадки є, так, але ми будуємо велику антикорупційну інфраструктуру,
– наголосив президент.
Він додав, що Росія порушуватиме питання труднощів в Україні, аби розділити суспільство та чинити тиск на державу. Попри це, президент впевнений, що, США відчувають щирість українців.
"Тож зрозуміло, що відбувається, що робить Росія. І я думаю, що американці здебільшого це відчувають. Вони відчувають, де є правда, а де ні, де є дезінформація, де є реальні проблеми в Україні", – зазначив Зеленський.
Інші заяви Зеленського
Зеленський заявив, що після переговорів у Женеві Україна, Росія та США мають різні позиції щодо політичних питань, зокрема Донбасу, попри прогрес у військових домовленостях. Україна не погоджується вийти з Донбасу, наголошуючи, що ця територія залишається її частиною.
Президент також знову наголосив, що територіальне питання можна обговорювати на рівні лідері, адже команди, ймовірно, не зможуть розв'язати це питання.
Президент також заявив, що наступний раунд переговорів важливо проводити в одній із європейських країн. Адже, якщо війна триває в Європі, то і місце потрібно шукати там.