В интервью для Пирса Моргана, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский высказал свои соображения относительно вероятности достичь договоренностей с Россией в вопросе земель.
Удастся ли решить территориальный вопрос?
По словам главы государства, окончательное решение о принятии или непринятии мирного соглашения будет зависеть исключительно от позиции украинского народа.
В то же время Зеленский не уверен в том, что переговорные делегации смогут согласовать четкие решения в вопросах территорий.
Это не зависит от того, сильная страна или сильный лидер, или нет. Это зависит от украинского народа,
– подчеркнул он.
При этом президент добавил, что территориальный аспект можно обсуждать на уровне трех лидеров. Речь, вероятнее всего, именно о президентах Украины, России, а также США. Однако Зеленский отмечал, что украинцы не доверяют Путину и лично россиянам.
К тому же во время интервью президент также проинформировал, что следующий раунд переговоров состоится в Женеве.
Что говорят стороны о Донбассе?
По данным NYT, Владимир Путин убежден, что Россия способна продолжать боевые действия за Донбасс как минимум еще два года, рассчитывая на свое преимущество в войне.
Подобное мнение звучит и от российских медиа. Так, страна-агрессор требует международного признания Донбасса российской территорией в потенциальном мирном договоре.
В то же время западные эксперты указывают, что страна сталкивается с масштабными потерями, истощением ресурсов и отсутствием быстрых успехов на линии фронта.
В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украина не намерена уступать собственные территории России. Он подчеркнул, что любые территориальные уступки могут лишь подтолкнуть Москву к новым агрессивным шагам со стороны Путина.
К тому же, по оценке украинского президента, стране-агрессору понадобится 800 тысяч военных для захвата Донбасса.