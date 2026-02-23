Несмотря на то, что оккупанты довольно часто требуют от Киева провести выборы. Об этом сообщает 24 Канал.

Чего хотят россияне?

По словам Кирилла Буданова, как ни странно, россияне на последнем раунде переговоров вообще не касались вопроса выборов в Украине. А в прошлый раз – очень вскользь.

Это территории, вы поймите. Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенное. И для них, и для, видимо, всех, мне так кажется. "Отдайте нам Донбасс" – это их позиция,

– пояснил глава ОП.

