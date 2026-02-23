Несмотря на то, что оккупанты довольно часто требуют от Киева провести выборы. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Буданов описал позицию российской стороны относительно встречи Зеленского с Путиным
Чего хотят россияне?
По словам Кирилла Буданова, как ни странно, россияне на последнем раунде переговоров вообще не касались вопроса выборов в Украине. А в прошлый раз – очень вскользь.
Это территории, вы поймите. Территории – это главный вопрос. Все остальное – второстепенное. И для них, и для, видимо, всех, мне так кажется. "Отдайте нам Донбасс" – это их позиция,
– пояснил глава ОП.
Другие заявления Буданова
По свободной экономической зоне есть абсолютно разные позиции. Стороны обмениваются мнениями. Но глава Офиса президента передал общее впечатление, не говоря о конкретных вещах. "Дурной тон во время переговоров – выносить что-то оттуда. Общее впечатление – пожалуйста, конкретика – ждите", – высказался он.
Над следующим обменом пленными работают. Есть надежда, что домой смогут вернуться больше людей, чем в прошлый раз.
На мирный процесс Буданов смотрит "со сдержанным оптимизмом, но все движется вперед". Но "политический прогресс будет тогда, когда мы скажем, что война закончена".