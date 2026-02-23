Попри те, що окупанти досить часто вимагають від Києва провести вибори. Про це повідомляє 24 Канал.

Чого хочуть росіяни?

За словами Кирила Буданова, як не дивно, росіяни на останньому раунді перемовин взагалі не торкалися питання виборів в Україні. А минулого разу – дуже побіжно.

Це території, ви зрозумійте. Території – це головне питання. Все інше – другорядне. І для них, і для, мабуть, всіх, мені так здається. "Віддайте нам Донбас" – це їхня позиція,

– пояснив глава ОП.

Інші заяви Буданова