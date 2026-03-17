Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала заявил, что никакого практического смысла в такой атаке не было. В то же время он объяснил, какой единственный результат от этого запуска Украина действительно может использовать себе на пользу.

Смотрите также Представители 2 стран обращались к Залужному за помощью в обороне, – СМИ

Запуск "Ланцетов" по Киеву не имел военного смысла

После этой атаки появилась версия, что Россия сделала это больше для картинки, чем для реального результата. Но само появление "Ланцета" в Киеве выглядит странно уже с точки зрения возможностей этого дрона.

Напомним: 16 марта утром Россия атаковала Киев беспилотниками, а обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. Один из дронов упал возле Монумента Независимости, пострадавших не было, а тип беспилотника предварительно связали с "Ланцетом".

Грабский напомнил, что этот дрон имеет дальность 30 – 80 километров, поэтому с военной точки зрения смысла запускать его по Киеву нет.

С военной точки зрения это абсолютно бессмысленный бред, который не несет за собой никаких последствий,

– отметил Грабский.

Единственное, что здесь действительно имеет значение, это остатки самого аппарата. Их изучение позволяет понять, какую электронику россияне ставят на эти дроны. Такие данные могут помочь в противодействии этой угрозе и на фронте, и в тылу.

Тщательное изучение остатков этого дрона позволяет нам сделать определенные выводы относительно электроники, которая применяется в данном аппарате,

– пояснил он.

В то же время сам характер атаки тоже выглядел странно. Россияне запустили относительно большое количество дронов днем, но уровень перехвата превысил 90%, поэтому реального результата не получили.

Очень трудно объяснить, для чего это было сделано. Если, например, расшатать наше общество, посеять панику и уныние, то, извините, мы уже настолько закалены, что нас падением каких-то обломков дрона, даже на Майдане, не удивишь,

– подчеркнул он.

То есть ни военного эффекта, ни психологического результата этот запуск не дал. Для Украины здесь важнее остается другое: изучить сам дрон и использовать эти данные для лучшего противодействия таким атакам дальше.

Что известно об атаке с "Ланцетами" на Киев?