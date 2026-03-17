На що Росія активно витрачає кошти?

У 2025 році російські відомства витратили на ці цілі рекордні 12 мільярдів рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Витрати на закупівлі, пов’язані з блокуваннями та обмеженням доступу до інформації, зростають з року в рік,

– йдеться у матеріалі.

Сума контрактів за 2025 рік перевищила 12 мільярдів. А найбільшим замовником було Мінцифри.

Загальна сума закупівель у 2024 році – 10 мільярдів рублів.

У 2023 році сума становила понад 8,2 мільярда.

У 2022 – понад 4,5 мільярда рублів.

Найбільшу закупівлю на 7,7 мільярда рублів Мінцифри уклало в січні минулого року. Виконавець – Ростелеком.

Зверніть увагу! Загалом з 2025 по 2030 роки на встановлення та заміну технічних засобів протидії загрозам у бюджеті заплановано 58,9 мільярда рублів.

Реальні витрати на обмеження інтернету в Росії можуть бути значно вищими. Зокрема понад 20,5 мільярда рублів (58% від усієї суми закупівель) пов’язані з моніторингом і фільтрацією "потенційно шкідливої інформації".

Основним виконавцем контрактів на блокування став Ростелеком: з початку вторгнення компанія отримала 40 підрядів на суму 26,7 мільярда рублів. Це пов’язано з тим, що "Ростелеком" з 2019 року призначений головним постачальником IT-послуг для держорганів.

Другим постачальником за сумою закупівель стала компанія Е.Софт. Загалом з початку війни компанія уклала з Роскомнадзором контракти на суму понад 417,5 мільйона рублів.

Цікаво! Ще у 2018 році компанія надавала Роскомнадзору послуги техпідтримки та, ймовірно, допомагала блокувати Telegram.

Ще одним постачальником послуг, пов’язаних із блокуваннями, виступає компанія Ред Софт, яка отримала 9 контрактів з Мінцифри – більш ніж на 130 мільйонів рублів.

Що ще відомо про ситуацію з блокуванням інтернету?

Вже раніше повідомляли, що влада Росії вирішила посилити контроль над інформаційним простором у країні. Таким чином, громадянам не просто обмежують доступ до інтернету, а ще й відключають мобільний зв'язок. Про це йшлося у звіті ISW.

Зокрема медіа повідомляли, що проблеми дійшлися вже й до російської столиці – Москви. Там інтернет працює за правилом "білих списків".

