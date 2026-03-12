Крахна-агресорка фактично взяла курс на ізоляцію від світу. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, і політичні діячі, і прості росіяни готові це приймати без обурення.

Які нові обмеження вводить Путін для населення?

Нещодавно голова російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що росіянам "треба цінувати стабільність". Однак керівник Центру громадської аналітики зазначив, що єдина стабільність, яка є в Росії, – це режим російського диктатора. Більшості політикам Кремля це підходить, тому вони готові й далі так жити.

Тим часом росіянам така стабільність "вилазить боком" – в країні-агресорці заборонили Telegram, погіршується зв'язок, а також спостерігається слабкий доступ до інтернету.

У Росії все як у Північній Кореї, так було і раніше. Прихід до влади Єльцина нічого не змінив. Як тільки України вийшла з Радянського Союзу, там кусали лікті і думали, як повернути її під свій контроль. Путін вміє закручувати гайки сильніше і сильніше. Ті, хто не втікає з країни, мовчки їдять усе, що пропонують,

– наголосив він.

За останні роки в країні-агресорці були протести лише восени 2022 року, коли російський диктатор оголосив мобілізацію. Вдруге він на таке не наважується, бо це потенційно може становити загрозу його владі.

Цікаво! Журналістка, психологиня Лариса Волошина зауважила цікаву тенденцію в Росії – не лише Путін, а й офіційна пропаганда слідує режиму КНДР. Відключення інтернету дає змогу пропагандистам розказувати брехню про "перемоги та успіхи" на фронті. Водночас російські блогери та військові можуть готові піти на радикальні кроки щодо диктатора.

З якими проблемами зіштовхнулось російське населення?