Про це 12 березня повідомило пропагандистське агентство Інтерфакс із посиланням на заяву Пєскова.

Що про це сказали у Росії?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання виряджання українських військових до держав Близького Сходу стосується двосторонніх відносин між Україною та країнами, які звернулись із запитом про допомогу.

Нагадаємо, станом на 9 березня до України звернулось 11 країн із запитом про допомогу у протидії Ірану. Мовиться про держави-сусіди Ірану, країни Європи та США. Зеленський повідомив, що представники зацікавились досвідом українських військових та новітніми технологіями.

Чому Україна погодилась допомогти країнам-союзникам?