Про це 12 березня повідомило пропагандистське агентство Інтерфакс із посиланням на заяву Пєскова.
Що про це сказали у Росії?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання виряджання українських військових до держав Близького Сходу стосується двосторонніх відносин між Україною та країнами, які звернулись із запитом про допомогу.
Нагадаємо, станом на 9 березня до України звернулось 11 країн із запитом про допомогу у протидії Ірану. Мовиться про держави-сусіди Ірану, країни Європи та США. Зеленський повідомив, що представники зацікавились досвідом українських військових та новітніми технологіями.
Чому Україна погодилась допомогти країнам-союзникам?
11 березня Володимир Зеленський повідомив, що три групи українських фахівців з безпілотних технологій та протидії БпЛА прибули на Близький Схід. Мовиться про групи з експертів, військових та інженерів.
Президент запропонував організувати "тихий обмін" із країнами Близького Сходу, який передбачає постачання Україні ракет для систем Patriot в обмін на поставки українських дронів-перехоплювачів.
Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко у коментарі 24 Каналу припустив, що нині Україна за кордоном працює на свою репутацію й використовує можливість продати технології та продукти власного військово-промислового комплексу. За словами експерта, нині Україна займає важливу роль у військовому питанні.