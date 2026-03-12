Об этом 12 марта сообщило пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова.

Что об этом сказали в России?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос отправки украинских военных в государства Ближнего Востока касается двусторонних отношений между Украиной и странами, которые обратились с запросом о помощи.

Напомним, по состоянию на 9 марта к Украине обратилось 11 стран с запросом о помощи в противодействии Ирану. Говорится о государствах-соседях Ирана, страны Европы и США. Зеленский сообщил, что представители заинтересовались опытом украинских военных и новейшими технологиями.

Почему Украина согласилась помочь странам-союзникам?