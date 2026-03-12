Об этом 12 марта сообщило пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Пескова.
Что об этом сказали в России?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос отправки украинских военных в государства Ближнего Востока касается двусторонних отношений между Украиной и странами, которые обратились с запросом о помощи.
Напомним, по состоянию на 9 марта к Украине обратилось 11 стран с запросом о помощи в противодействии Ирану. Говорится о государствах-соседях Ирана, страны Европы и США. Зеленский сообщил, что представители заинтересовались опытом украинских военных и новейшими технологиями.
Почему Украина согласилась помочь странам-союзникам?
11 марта Владимир Зеленский сообщил, что три группы украинских специалистов по беспилотным технологиям и противодействия БпЛА прибыли на Ближний Восток. Говорится о группах из экспертов, военных и инженеров.
Президент предложил организовать "тихий обмен" со странами Ближнего Востока, который предусматривает поставки Украине ракет для систем Patriot в обмен на поставки украинских дронов-перехватчиков.
Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Канала предположил, что сейчас Украина за рубежом работает на свою репутацию и использует возможность продать технологии и продукты собственного военно-промышленного комплекса. По словам эксперта, сейчас Украина занимает важную роль в военном вопросе.