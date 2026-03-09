Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что Украина тут работает как на свою репутацию, так и продает возможности собственного военно-промышленного комплекса. Это было правильное решение.

Почему Украина согласилась помочь?

По словам Корниенко, арабские страны, которые являются одними из главных импортеров оружия, вынуждены обратиться к Украине. Это свидетельствует о серьезной роли нашего государства в военном плане. Однако не стоит забывать, что это еще и важный шанс для украинского ВПК.

Окно возможностей продать нашу уникальность на самом деле небольшое. Мы всегда говорим, что имеем уникальный опыт. Но наш опыт постепенно будет идти в другие страны; технологии будут перекочевывать. И возможность дорого продать свой опыт не будет вечной. Надо будет этим пользоваться,

– отметил Корниенко.

Не стоит забывать, что арабские страны чрезвычайно важны для Дональда Трампа. Определенная доля его бизнеса и его партнеров работает именно в этих государствах. Поэтому он заинтересован, чтобы там был покой. Украина может здесь начать продвигать свои интересы.

Если война продлится дольше месяца, то мы уже сможем говорить, что определенных ресурсов не хватает. Предлагать обмен дронов и технологий на ракеты к Patriot и так далее,

– отметил Корниенко.

Ситуация на Ближнем Востоке: кратко