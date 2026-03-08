Об этом сообщает ABC News.

Как ОАЭ реагирует на агрессию Ирана?

Объединенные Арабские Эмираты обнародовали заявление, в котором осудили "жесткую и неспровоцированную агрессию Ирана".

В сообщении Министерства иностранных дел ОАЭ говорится, что страна находится в "состоянии обороны" после запуска более 1400 ракет и дронов, которые были направлены в ее сторону.

В заявлении подчеркивается, что такие удары являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства.

ОАЭ отмечает, что не стремится быть втянутым в конфликты или эскалацию. Однако ОАЭ подтверждают свое полное право принять все необходимые меры для защиты ее суверенитета, национальной безопасности, и территориальной целостности, и для обеспечения безопасности своих граждан и жителей, в соответствии с международным правом и Уставом ООН,

– говорится в заявлении.

Как Дубай живет в состоянии фактической войны?

Жизнь в Дубае выглядит довольно необычно спокойной. Жители регулярно слышат сирены воздушной тревоги, которые предупреждают о возможных атаках, а иногда - взрывы перехваченных ракет или беспилотников. Однако в целом город продолжает жить в обычном ритме.

Даже после инцидента в субботу вечером, когда пакистанский водитель погиб из-за падения обломков перехваченного оружия, люди продолжали передвигаться по городу, посещать магазины и торговые центры. В ночном городе также звучала музыка из клубов.

Тот факт, что большинство ракет и дронов было успешно перехвачено системами противовоздушной обороны, несколько успокоил население, что, вероятно, и было целью власти.

Впрочем, определенное беспокойство вызывают возможные перебои с поставками продовольствия. Страны региона импортируют от 80 до 90% продуктов питания, и более 70% этих поставок проходят через Ормузский пролив в главные порты Кувейта, Бахрейна, Катара и Дубая.

Иран уже атаковал главный порт Дубая. Власти говорят об организации альтернативных маршрутов доставки продовольствия, в частности, в другие порты или по суше. Впрочем, многие аналитики предупреждают, что цены на продукты в Дубае вырастут, если война будет продолжаться.

ОАЭ вступают в войну с Ираном?