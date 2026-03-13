Що буде з бюджетом Росії на тлі чинних подій?

Наразі росіяни стали головним вигодонабувачем на тлі конфлікту на Близькому Сході, про що пише FT.

За оцінками, Москва вже отримала приблизно 1,3 – 1,9 мільярда доларів надприбутку від податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки. Це призвело до зростання попиту на російську нафту з боку Індії та Китаю.

Зокрема США пом’якшили санкції проти Росії та припинили тиск на Індію, щоб та не купувала нафту Кремля.

Російський уряд може отримати додаткові доходи загалом у розмірі 3,3 – 4,9 мільярда доларів до кінця березня. Це за умови, що ціни на нафту Urals у середньому складатимуть близько 70 – 80 доларів за барель цього місяця, замість того, щоб залишатися на рівні близько 52 доларів за барель.

Експорт російської нафти та нафтопродуктів у лютому впав на 11,4% до 6,6 мільйона барелів на день. І це був найнижчий рівень з часу вторгнення в Україну у 2022 році.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок заявив, що енергетичні ринки рухаються до "нової цінової реальності" та висловив ідею відновлення експорту енергоносіїв до Європи.

Через кілька годин Кремль повідомив про "дуже продуктивну розмову" Путіна з Дональдом Трампом, який пізніше згадував можливість "зняти санкції" з деяких невказаних країн, щоб знизити ціни "поки все не стабілізується".

Зверніть увагу! Водночас уряди країн Європи зазнають тиску з метою відкласти заборону на імпорт російського СПГ, якщо порушення поставок з Близького Сходу триватиме.

Дані відстеження поставок Kpler показали, що "значна кількість" вантажів російської нафти наразі перебуває в морі, багато з них прямують через Індійський океан до портів Індії. Імпорт російської нафти Індією складав 1,5 мільйона барелів на день станом на середу, що на 50% більше, ніж на початку минулого місяця.

Якщо нинішні графіки постачань, ринкова інформація та рух вантажів збережуться, загальний обсяг надходжень російської нафти за весь місяць може досягти близько 2 мільйонів барелів на день,

– зазначив Суміт Рітолія, провідний аналітик Kpler у Нью-Делі.

Співробітник Карнегі Центру Росія-Євразія у Берліні Сергій Вакуленко вважає, що якщо криза затягнеться, то Китай та Індія будуть змагатися за російську нафту.

Наразі російська нафта торгується на рівні приблизно на 20 – 30 доларів за барель вище середнього показника попередніх трьох місяців. Аналітики Kpler вважають, що російська нафта продається в Індії приблизно на 5 доларів за барель дорожче за Brent, що зворотне попереднім знижкам.

Важливо! Кожне підвищення середньомісячної ціни нафти на 10 доларів за барель приносить додатково 2,8 мільярда доларів доходу російським експортерам нафти, з яких держава отримує 1,63 мільярда доларів через оподаткування.

Приблизно це відповідає 54 мільйонам доларів додаткових доходів до бюджету на день. Це означає, що уряд міг отримати додатково 110 – 160 мільйонів доларів на день, або загалом 1,3 – 1,9 мільярда доларів за перші 12 днів війни.

За такої швидкості Росія може отримати додатково 3,3 – 5 мільярда доларів протягом місяця до держскарбниці. Однак Москві потрібні поточні ринкові умови ще на кілька місяців, щоб компенсувати падіння доходів від енергетики на початку року.

Аналітики вважають, що у випадку тривалої кризи Росія має можливість і ресурси для збільшення видобутку, який наразі обмежений на 300 тисяч барелів на день нижче квоти ОПЕК+.

Нагадаємо! Бойові дії на Близькому Сході призвели до скорочення нафтових потоків через Ормузьку протоку. Країни Перської затоки змушені були скоротили видобуток нафти щонайменше на 10 мільйонів барелів на добу, про що повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Що ще слід знати про ситуацію з бюджетом Росії?