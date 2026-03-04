Що відбувається з дефіцитом бюджету у Росії?

Про ситуацію свідчать розвідувальні дані щодо російської економіки, проаналізовані Федеральною розвідувальною службою Німеччини (BND).

Санкційний вплив на Кремль на п’ятому році війни має масштабний вплив: майже всі сектори економіки Росії демонструють негативну динаміку. Як зазначили у розвідці, якщо не буде вжито комплексних заходів реагування, то це поглибить структурні проблеми економіки. Тому труднощі перетворяться на хронічні у довгостроковій перспективі.

Водночас страждає російська нафтова галузь. Але не тільки від високого податкового навантаження, коштом якого Путін фінансує свою війну. Дронові атаки та санкції також призводять до ослаблення головного джерела валютних надходжень Росії.

Через західні санкції Росія змушена продавати нафту з істотним дисконтом до світових цін. Однак Індія вже значно скоротила імпорт російської нафти під тиском США. Як зазначили у Reuters, індійські НПЗ почали використовувати сировину з Близького Сходу та Південної Америки.

Росія намагається створити враження менших втрат за допомогою маніпуляцій зі статистикою. За даними BND, дефіцит федерального бюджету на 2025 рік приблизно на 26 % вищий, ніж офіційно заявлено. Ба більше, він становить майже 3,6 % ВВП.

Це демонструє реальну ціну, яку Кремль свідомо платить за свою агресивну війну проти України, і наслідки якої відчуватимуться ще роками,

– розповіли у розвідці.

Цікаво! Інвестиційний "клімат" у Росії стає все більш непередбачуваним і ризикованим. Розрахунок Путіна на відновлення "величі" країни за таких умов не може справдитися.

Що ще відбувається у Росії?