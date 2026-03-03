Що відбувається з економікою Росії?

Йдеться про центральний банк, центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вищу школу економіки. Деталі повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

По-перше, з листопада 2025 року зведений індикатор входу економіки в рецесію перевищує критичний рівень більш ніж утричі – 0,44 проти порогу 0,12. Водночас показник, який сигналізує про можливий вихід з рецесії упав до 0,05 і залишається значно нижчим за критичний рівень у 0,35.

Це означає не лише високу ймовірність рецесії, а й украй низькі шанси на швидке відновлення – аналітики попереджають про ризик затяжного спаду тривалістю понад рік,

– пояснює розвідка.

По-друге, промисловий сектор також демонструє стійке погіршення. У січні 2026 року індекс S&P Global PMI для переробної промисловості знову нижчий за 50 пунктів, тобто сектор скорочується. Водночас рентабельність з вересня 2024 року впала з 20% до 12% і ця тенденція зберігається.

По-третє, колапсують споживчі настрої. За даними "Левада-центру", індекс економічних очікувань населення у січні 2026 року знизився до 113 пунктів проти 140 у 2024 році. Натомість індекс споживчих настроїв упав до рівня кінця 2022 року, тобто 98 пунктів, що свідчить про переважання песимізму серед росіян.

Отже, за оцінками російських інституцій, у 2026 році економіку очікує подальше уповільнення через слабке зростання ВВП та зниження інвестицій, що створює ризик технічної рецесії.

Що ще свідчить про кризу в Росії?