Нові правила планують впровадити влітку, пише проросійське ЗМІ ТАСС.

Що відомо про зміни у законодавстві Росії?

У російській Держдумі заявили, що роботодавці зіштовхуються із правовою проблемою, оскільки підлітки можуть навчатись та проходити практику на виробництві, але після цього не мають права там працювати. Це пов'язано із належністю підприємства до шкідливих чи небезпечних.

Депутат Ярослав Нілов зауважив, що мовиться нібито не про роботу у справді небезпечних умовах.

Хочу наголосити, йдеться не про шкідливі умови праці. Йдеться про ті умови праці, які були небезпечними 20 років тому, але ситуація змінилася: сьогодні там перебувати більш безпечно, ніж на вулиці,

– сказав він.

Водночас місцеві медіа пишуть, що ініціативу можуть просувати через брак робочої сили в країні. При цьому влада поки не пояснила, як саме перевірятимуть й оцінюватимуть умови праці.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що кадрова криза у Росії посилюється й зачепила силові структури, комунальні служби та цивільну економіку.

"На Далекому Сході бракує навіть двірників. Роботодавці змушені пропонувати суттєво вищі зарплати та додаткові бонуси, аби привабити працівників. Офіційний рівень безробіття в Росії становить лише 2,2%, тоді як відкритих вакансій – близько 1,7 мільйона. Уряд визнає, що до 2030 року економіці потрібно буде додатково залучити до 12 мільйонів працівників", – заявляли у СЗР.

