Новые правила планируют внедрить летом, пишет пророссийское СМИ ТАСС.

Что известно об изменениях в законодательстве России?

В российской Госдуме заявили, что работодатели сталкиваются с правовой проблемой, поскольку подростки могут учиться и проходить практику на производстве, но после этого не имеют права там работать. Это связано с принадлежностью предприятия к вредным или опасным.

Депутат Ярослав Нилов заметил, что говорится якобы не о работе в действительно опасных условиях.

Хочу подчеркнуть, речь идет не о вредных условиях труда. Речь идет о тех условиях труда, которые были опасными 20 лет назад, но ситуация изменилась: сегодня там находиться более безопасно, чем на улице,

– сказал он.

В то же время местные медиа пишут, что инициативу могут продвигать из-за нехватки рабочей силы в стране. При этом власти пока не объяснили, как именно будут проверять и оценивать условия труда.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что кадровый кризис в России усиливается и задел силовые структуры, коммунальные службы и гражданскую экономику.

"На Дальнем Востоке не хватает даже дворников. Работодатели вынуждены предлагать существенно более высокие зарплаты и дополнительные бонусы, чтобы привлечь работников. Официальный уровень безработицы в России составляет лишь 2,2%, тогда как открытых вакансий – около 1,7 миллиона. Правительство признает, что к 2030 году экономике нужно будет дополнительно привлечь до 12 миллионов работников", – заявляли в СВР.

В России сокращается количество вакансий: с чем связано?