Какую статистику подает Росстат?

В прошлом году россияне так и не начали покупать больше, несмотря на утверждения Росстата о росте доходов граждан, пишет The Moscow Times.

Официальная российская статистика убеждает, что жители страны-агрессора якобы быстро богатеют:

в 2025 году реальные доходы якобы увеличились на 7,7%;

а за последние три года – вообще подскочили на рекордные 22,7%.

Таким образом Росстат поднял заработки россиян до максимальных показателей с середины 2000-х годов.

Однако Центр развития Высшей школы экономики подсчитал, что реально жителя России в 2025 году увеличили свои расходы всего на 0,1%. То есть это "богатство" не привело к увеличению потребления.

Как ситуация с доходами на самом деле?

На самом деле ухудшение экономической ситуации в России из-за войны против Украины заставило россиян изменить поведение и перейти в режим строгой экономии.

Из-за роста цен от привычных предметов роскоши приходится отказываться. В 2025 году резко сократились продажи новой техники:

легковых автомобилей – на 15,6%;

ноутбуков – на 15–30%;

смартфонов – на 19 – 25%.

Многие россияне уже не могут позволить себе сменить смартфон или планшет при желании и покупают новые только при необходимости.

В то же время спрос покупателей электроники сместился с новинок и флагманов на модели предыдущих поколений и более бюджетные бренды.

Тем временем растут продажи продовольственных товаров. Но жители России теперь все чаще выбирают дешевые продукты. Спрос растет

на товары собственных торговых марок;

на позиции в сетях магазинов-дискаунтеров.

Дело в том, что цены на продукты в таких точках обычно ниже. А вот о деликатесах приходится забыть.

Все чаще сообщают о переходе потребителей в экономсегмент также сети одежды и обуви, парфюмерии и косметики,

– пишет издание.

Заметьте! Опросы показывают, что в дополнение ко всему россиянам в 2025 году приходилось часто отказываться от запланированных покупок, поскольку на них просто не было денег. Так что статистика Росстата явно разнится с реальностью.

Какова ситуация в экономике России?