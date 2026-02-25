Какую статистику подает Росстат?
В прошлом году россияне так и не начали покупать больше, несмотря на утверждения Росстата о росте доходов граждан, пишет The Moscow Times.
Официальная российская статистика убеждает, что жители страны-агрессора якобы быстро богатеют:
- в 2025 году реальные доходы якобы увеличились на 7,7%;
- а за последние три года – вообще подскочили на рекордные 22,7%.
Таким образом Росстат поднял заработки россиян до максимальных показателей с середины 2000-х годов.
Однако Центр развития Высшей школы экономики подсчитал, что реально жителя России в 2025 году увеличили свои расходы всего на 0,1%. То есть это "богатство" не привело к увеличению потребления.
Как ситуация с доходами на самом деле?
На самом деле ухудшение экономической ситуации в России из-за войны против Украины заставило россиян изменить поведение и перейти в режим строгой экономии.
Из-за роста цен от привычных предметов роскоши приходится отказываться. В 2025 году резко сократились продажи новой техники:
- легковых автомобилей – на 15,6%;
- ноутбуков – на 15–30%;
- смартфонов – на 19 – 25%.
Многие россияне уже не могут позволить себе сменить смартфон или планшет при желании и покупают новые только при необходимости.
В то же время спрос покупателей электроники сместился с новинок и флагманов на модели предыдущих поколений и более бюджетные бренды.
Тем временем растут продажи продовольственных товаров. Но жители России теперь все чаще выбирают дешевые продукты выбирают дешевые продукты. Спрос растет
- на товары собственных торговых марок;
- на позиции в сетях магазинов-дискаунтеров.
Дело в том, что цены на продукты в таких точках обычно ниже. А вот о деликатесах приходится забыть.
Все чаще сообщают о переходе потребителей в экономсегмент также сети одежды и обуви, парфюмерии и косметики,
Заметьте! Опросы показывают, что в дополнение ко всему россиянам в 2025 году приходилось часто отказываться от запланированных покупок, поскольку на них просто не было денег. Так что статистика Росстата явно разнится с реальностью.
Какова ситуация в экономике России?
Дефицит федерального бюджета России в 2025 году достиг 5,65 триллиона рублей. Этот показатель оказался даже хуже уровня кризисного 2020 года, когда российская экономика получила серьезный удар из-за пандемии COVID-19.
В попытке сократить финансовые разрывы власти пошли по пути повышения налогов, что существенно осложнило положение бизнеса. Особенно уязвимым оказался малый бизнес, который балансирует на грани выживания из-за роста налоговой нагрузки и сверхвысоких кредитных ставок.
Параллельно усиливается давление и на обычных граждан: дорожают товары первой необходимости и растут тарифы на коммунальные услуги. В самой России уже звучат призывы готовиться к дальнейшему ухудшению экономических условий.
Министр экономического развития Максим Решетников признал, что в ближайшее время никакие решения для спасения экономики вряд ли будут эффективными.