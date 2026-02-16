Как сокращается количество вакансий?
В декабре 2025 года российские работодатели сообщили о 1,469 миллионе открытых вакансий. Как свидетельствуют данные Росстата, это на целых 13% меньше, чем годом ранее, пишет российское издание The Moscow Times.
Особенно сложная ситуация с трудоустройством в регионах:
- Наибольшее сокращение вакансий зафиксировали в Приволжском федеральном округе – минус 23%.
- Наименьшее уменьшение спроса на рабочую силу произошло в Центральном федеральном округе – на 8% в годовом измерении.
В общем пик потребности в работниках в России был еще в середине 2024, а с тех пор показатели неуклонно падают.
Рекрутинговые агентства подтверждают официальную статистику. По данным SuperJob, количество вакансий упало на 12%, а вот количество желающих найти работу выросло на 19%.
В 2026 году соискателям работы придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу,
– предупредил представитель компании.
Почему компании не ищут работников?
В то же время эксперты предупреждают, что худшее для россиян еще впереди. Компании массово переводят людей на гражданско-правовые договоры. Количество таких работников выросло с нескольких сотен тысяч до 2 миллионов. Специалисты уверены, что это подготовка к будущим увольнениям.
Между тем некоторые отрасли уже сокращают работников под давлением финансовых трудностей. Многочисленные увольнения наблюдаются:
- в промышленности;
- логистике;
- и в строительстве.
Параллельно в России процветает так называемая скрытая безработица, когда работников переводят на неполную занятость, пишет Служба внешней разведки Украины. Количество таких рабочих выросло на 12% в 2025 году на крупных и средних предприятиях – до 5,5 миллиона человек.
- Около 4 миллионов работников отправили в отпуска без сохранения зарплаты;
- Примерно 1,3 миллиона вынуждены были работать неполное рабочее время по соглашению сторон;
- Еще 69 тысяч человек работодатели перевели не неполную занятость по собственной инициативе.
Между тем опросы показывают, что российские компании не ждут улучшения в 2026 году. Наоборот, готовится урезать зарплаты и проводить дальнейшие увольнения.
Почему растут проблемы с трудоустройством?
Экономическое положение в России резко ухудшилось под давлением санкций, высоких кредитных ставок и снижения потребительского спроса. За январь – ноябрь 2025 года более 18 тысяч компаний задекларировали убытки на рекордную сумму – 7,5 триллиона рублей, что свидетельствует о системных проблемах в экономике.
На этом фоне перспективы роста доходов населения выглядят все слабее. Аналитики прогнозируют, что реальные зарплаты в России в 2026 – 2028 годах будут расти лишь на 1,2 – 1,7% в год, то есть фактически "на нуле" с учетом инфляции.
На фоне этих процессов эксперты все чаще проводят параллели с поздним Советским Союзом – периодом, когда экономические проблемы годами скрывали за счет долгов, пока система не оказалась на грани краха.