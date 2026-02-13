Как убыточны компании в России?

За январь – ноябрь 2025 18,2 тысячи организаций отчитывались об убытках на общую сумму 7,5 триллионов рублей, пишет The Moscow Times.

Это рекорд за все время наблюдений. Доля убыточных компаний в прошлом году достигла максимума с пандемического 2020-го и составила 28,8%. Наибольшие убытки фиксируются в:

обрабатывающем производстве (в частности, в нефтепереработке и металлургии);

оптовой торговле;

добыче полезных ископаемых (особенно угля, нефти и природного газа).

Также трудности имеют застройщики, предприятия транспортного машиностроения и легкой промышленности.

Большую роль в росте числа убыточных компаний сыграло замедление экономики: если в 2024-м ВВП вырос на 4,3%, то в 2025-м – на 1%. При этом добыча полезных ископаемых страдает от санкций, а также укрепления рубля, которое ударило по экспортерам.

