Как убыточны компании в России?
За январь – ноябрь 2025 18,2 тысячи организаций отчитывались об убытках на общую сумму 7,5 триллионов рублей, пишет The Moscow Times.
Это рекорд за все время наблюдений. Доля убыточных компаний в прошлом году достигла максимума с пандемического 2020-го и составила 28,8%. Наибольшие убытки фиксируются в:
- обрабатывающем производстве (в частности, в нефтепереработке и металлургии);
- оптовой торговле;
- добыче полезных ископаемых (особенно угля, нефти и природного газа).
Также трудности имеют застройщики, предприятия транспортного машиностроения и легкой промышленности.
Большую роль в росте числа убыточных компаний сыграло замедление экономики: если в 2024-м ВВП вырос на 4,3%, то в 2025-м – на 1%. При этом добыча полезных ископаемых страдает от санкций, а также укрепления рубля, которое ударило по экспортерам.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
В России заработные платы в IT-бизнесе перестали расти из-за инфляции, которая превысила прирост зарплат. На одну вакансию в IT-секторе приходится более 18 резюме, что затрудняет повышение зарплат из-за высокой конкуренции.
Ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, подверглись значительному снижению производства.