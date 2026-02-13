Як збиткували компанії в Росії?

За січень – листопад 2025 18,2 тисячі організацій звітували про збитки на загальну суму 7,5 трильйонів рублів, пише The Moscow Times.

Це рекорд за весь час спостережень. Частка збиткових компаній минулого року досягла максимуму з пандемійного 2020-го та становила 28,8%. Найбільші збитки фіксуються в:

обробному виробництві (зокрема, у нафтопереробці та металургії);

оптовій торгівлі;

видобутку корисних копалин (особливо вугілля, нафти та природного газу).

Також труднощі мають забудовники, підприємства транспортного машинобудування та легкої промисловості.

Велику роль у зростанні числа збиткових компаній відіграло уповільнення економіки: якщо 2024-го ВВП зріс на 4,3%, то 2025-го – на 1%. При цьому видобуток корисних копалин страждає від санкцій, а також зміцнення рубля, яке вдарило по експортерам.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?