Як збиткували компанії в Росії?
За січень – листопад 2025 18,2 тисячі організацій звітували про збитки на загальну суму 7,5 трильйонів рублів, пише The Moscow Times.
Це рекорд за весь час спостережень. Частка збиткових компаній минулого року досягла максимуму з пандемійного 2020-го та становила 28,8%. Найбільші збитки фіксуються в:
- обробному виробництві (зокрема, у нафтопереробці та металургії);
- оптовій торгівлі;
- видобутку корисних копалин (особливо вугілля, нафти та природного газу).
Також труднощі мають забудовники, підприємства транспортного машинобудування та легкої промисловості.
Велику роль у зростанні числа збиткових компаній відіграло уповільнення економіки: якщо 2024-го ВВП зріс на 4,3%, то 2025-го – на 1%. При цьому видобуток корисних копалин страждає від санкцій, а також зміцнення рубля, яке вдарило по експортерам.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.
Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.