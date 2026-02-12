Як і чому Путін забирає бізнес?

24 активи на 11,03 мільярдів доларів були націоналізовані в рамках справ, в яких йшлося про заподіяння державі збитків, пише The Moscow Times.

Серед них найбільші – компанії "крабового короля" Олега Кана загальною вартістю 4,3 мільярди доларів, а також пакет акцій "Южуралзолото" мільярдера Костянтина Струкова, що оцінюється у 2 мільярди доларів.

Також аналітики відзначили у 2025 році дев'ять випадків націоналізації активів без оцінки відшкодування збитків державі. Так, зокрема, державі перейшов контроль над

IT-компанією "Леста" (розробник "Світу танків", вартість 1,7 мільярд доларів);

складськими активами ДК Raven Russi (919,2 мільйонів доларів);

зерновою компанії "Рідні поля" (867,38 доларів).

Загалом тренд на націоналізацію набирає обертів, в результаті вилучення в дохід держави зайняли близько 36% від усього обсяги російського ринку злиттів і поглинань минулого року.

Опитані РБК юристи виділили три підстави, за якими суди передають приватні активи державі:

Корупційні злочини ("Южуралзолото");

Порушення федерального закону №57, що регламентує іноземні інвестиції в компанії, що мають стратегічне значення для оборони та безпеки країни (аеропорт Домодєдово);

Звинувачення в екстремізмі власників («Леста»).

Держава прискорює вилучення активів через проблеми бюджету: санкції та уповільнення економіки призвели до того, що скарбниці не вистачає доходів,

– пишуть у виданні.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?