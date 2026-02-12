Как и почему Путин забирает бизнес?

24 актива на 11,03 миллиардов долларов были национализированы в рамках дел, в которых речь шла о причинении государству убытков, пишет The Moscow Times.

Среди них крупнейшие – компании "крабового короля" Олега Кана общей стоимостью 4,3 миллиарда долларов, а также пакет акций "Южуралзолото" миллиардера Константина Струкова, который оценивается в 2 миллиарда долларов.

Также аналитики отметили в 2025 году девять случаев национализации активов без оценки возмещения убытков государству. Так, в частности, государству перешел контроль над

IT-компанией "Леста" (разработчик "Мира танков", стоимость 1,7 миллиард долларов);

складскими активами ДК Raven Russi (919,2 миллионов долларов);

зерновой компании "Родные поля" (867,38 долларов).

В целом тренд на национализацию набирает обороты, в результате изъятия в доход государства заняли около 36% от всего объемы российского рынка слияний и поглощений в прошлом году.

Опрошенные РБК юристы выделили три основания, по которым суды передают частные активы государству:

Коррупционные преступления ("Южуралзолото");

Нарушение федерального закона №57, регламентирующего иностранные инвестиции в компании, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности страны (аэропорт Домодедово);

Обвинения в экстремизме собственников ("Леста").

Государство ускоряет изъятие активов из-за проблем бюджета: санкции и замедление экономики привели к тому, что казне не хватает доходов,

– пишут в издании.

