Как и почему Путин забирает бизнес?
24 актива на 11,03 миллиардов долларов были национализированы в рамках дел, в которых речь шла о причинении государству убытков, пишет The Moscow Times.
Среди них крупнейшие – компании "крабового короля" Олега Кана общей стоимостью 4,3 миллиарда долларов, а также пакет акций "Южуралзолото" миллиардера Константина Струкова, который оценивается в 2 миллиарда долларов.
Также аналитики отметили в 2025 году девять случаев национализации активов без оценки возмещения убытков государству. Так, в частности, государству перешел контроль над
- IT-компанией "Леста" (разработчик "Мира танков", стоимость 1,7 миллиард долларов);
- складскими активами ДК Raven Russi (919,2 миллионов долларов);
- зерновой компании "Родные поля" (867,38 долларов).
В целом тренд на национализацию набирает обороты, в результате изъятия в доход государства заняли около 36% от всего объемы российского рынка слияний и поглощений в прошлом году.
Опрошенные РБК юристы выделили три основания, по которым суды передают частные активы государству:
- Коррупционные преступления ("Южуралзолото");
- Нарушение федерального закона №57, регламентирующего иностранные инвестиции в компании, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности страны (аэропорт Домодедово);
- Обвинения в экстремизме собственников ("Леста").
Государство ускоряет изъятие активов из-за проблем бюджета: санкции и замедление экономики привели к тому, что казне не хватает доходов,
– пишут в издании.
Как приходят в упадок бизнес и промышленность в России?
В России заработные платы в IT-бизнесе перестали расти из-за инфляции, которая превысила прирост зарплат. На одну вакансию в IT-секторе приходится более 18 резюме, что затрудняет повышение зарплат из-за высокой конкуренции.
Ассоциация "Русская сталь" просит Кремль пересмотреть акциз на жидкую сталь, стимулировать внутреннее потребление металла и ввести тарифную надбавку на импорт металлопроката. Производство стали в России сократилось, а импорт из Казахстана и Китая растет, что вызывает кризис в металлургической отрасли.
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, подверглись значительному снижению производства.