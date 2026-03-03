Что происходит с экономикой России?

Речь идет о центральном банке, центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, высшую школу экономики. Детали сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Во-первых, с ноября 2025 года сводный индикатор входа экономики в рецессию превышает критический уровень более чем втрое – 0,44 против порога 0,12. В то же время показатель, который сигнализирует о возможном выходе из рецессии упал до 0,05 и остается значительно ниже критического уровня в 0,35.

Это означает не только высокую вероятность рецессии, но и крайне низкие шансы на быстрое восстановление – аналитики предупреждают о риске затяжного спада продолжительностью более года,

– объясняет разведка.

Во-вторых, промышленный сектор также демонстрирует устойчивое ухудшение. В январе 2026 года индекс S&P Global PMI для перерабатывающей промышленности снова ниже 50 пунктов, то есть сектор сокращается. В то же время рентабельность с сентября 2024 года упала с 20% до 12% и эта тенденция сохраняется.

В-третьих, коллапсируют потребительские настроения. По данным "Левада-центра", индекс экономических ожиданий населения в январе 2026 года снизился до 113 пунктов против 140 в 2024 году. Зато индекс потребительских настроений упал до уровня конца 2022 года, то есть 98 пунктов, что свидетельствует о преобладании пессимизма среди россиян.

Итак, по оценкам российских институтов, в 2026 году экономику ожидает дальнейшее замедление из-за слабого роста ВВП и снижения инвестиций, что создает риск технической рецессии.

Что еще свидетельствует о кризисе в России?