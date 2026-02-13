Снизят ли в России базовую ставку?

Поэтому теперь под вопросом оказалось дальнейшее снижение ключевой процентной ставки. В Bloomberg опросили восемь экспертов, и только двое предположили такой сценарий изменений относительно текущего уровня в 16%.

В пятницу, 13 февраля, центробанк страны-агрессора объявит свое решение по базовой ставке. Ожидается, что он оставит ее без изменений – после 5 последовательных снижений в 2025 году.

Пауза нужна политикам для оценки влияния своего предыдущего решения. После повышения налогов с целью сокращения бюджетного дефицита цены начали расти.

Именно для замедления этого процесса может понадобиться перерыв в смягчении монетарной политики, о чем глава центробанка Эльвира Набиуллина уже предупреждала.

Так что высокие инфляционные ожидания, подорожания после повышения НДС и роста коммунальных тарифов могут сорвать прогресс в сдерживании инфляции уже седьмой год подряд.

Обратите внимание! По опросу экономистов и данным самого центробанка, январская инфляция в России (2%) уже превысила уровень (1,95%), совместимый с достижением годовой цели.

Центробанк выразил обеспокоенность: в последнем отчете неоднократно подчеркивается необходимость сохранения жестких монетарных условий и осторожности в принятии решений.

Инфляционные ожидания среди предприятий в январе выросли до самого высокого уровня с 2022 года,

– пишет Bloomberg.

Напомним, россияне начали агрессивно снижать ключевую ставку с рекордных 21% в июне 2025, после первых признаков ослабления ценового давления. Позже темпы замедлились, а по состоянию на сейчас она составляет 16%.

