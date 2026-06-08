Об этом сообщили в "Агентство".

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Что известно о сетках от БпЛА возле резиденции Путина?

В Валдайском районе заметили противодроновые сетки, установленные над стоянками для грузовиков. По данным СМИ, они расположены примерно в 9 километрах от официальной резиденции российского диктатора Путина.

Сетки, вероятно, начали устанавливать еще в 2025 году, после операции СБУ "Паутина", а заметили их на трассе М-10 вблизи города Валдай. На спутниковых снимках их раньше видно не было.

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Подобные сетки активно используют на фронте для защиты техники от боеприпасов, которые сбрасывают беспилотники, а также от FPV-дронов,

– объяснили в издании.

В Кремле уже обвиняли Украину в атаке на резиденцию Путина: что известно?

В России обвинили Украину в атаке беспилотников на резиденцию Путина, которая якобы произошла ночью 29 декабря 2025 года. Оккупанты тогда заявили, что готовят ответный удар и стремятся пересмотреть свою "переговорную позицию" по этому поводу.

В Соединенных Штатах Америки подчеркнули, что не имеют доказательств того, что Украина причастна к атаке на резиденцию Путина. Там считают, что это было бы не логично, учитывая начало мирного процесса.

Кремль распространял ложную информацию об атаке на резиденцию Путина, чтобы оправдать жесткую позицию по переговорам. Никаких доказательств атаки на резиденцию Путина в Новгородской области предоставлено не было, а местные жители не слышали взрывов или работы ПВО.