Про це повідомили в "Агентство".

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Що відомо про сітки від БпЛА біля резиденції Путіна?

У Валдайському районі помітили протидронові сітки, встановлені над стоянками для вантажівок. За даними ЗМІ, вони розташовані приблизно за 9 кілометрів від офіційної резиденції російського диктатора Путіна.

Сітки, ймовірно, почали встановляти ще у 2025 році, після операції СБУ "Павутина", а помітили їх на трасі М-10 поблизу міста Валдай. На супутникових знімках їх раніше видно не було.

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Подібні сітки активно використовують на фронті для захисту техніки від боєприпасів, які скидають безпілотники, а також від FPV-дронів,

– пояснили у виданні.

У Кремлі вже звинувачували Україну в атаці на резиденцію Путіна: що відомо?

У Росії звинуватили Україну в атаці безпілотників на резиденцію Путіна, яка начебто сталась вночі 29 грудня 2025 року. Окупанти тоді заявили, що готують удар у відповідь та прагнуть переглянути свою "переговорну позицію" з цього приводу.

У Сполучених Штатах Америки підкреслили, що не мають доказів того, що Україна причетна до атаки на резиденцію Путіна. Там вважають, що це було б не логічно, з огляду на початок мирного процесу.

Кремль поширював неправдиву інформацію про атаку на резиденцію Путіна, щоб виправдати жорстку позицію щодо переговорів. Жодних доказів атаки на резиденцію Путіна в Новгородській області надано не було, а місцеві жителі не чули вибухів чи роботи ППО.