Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що вже від початку у цій історії був дивний набір невідповідностей. Крім того, Україна відкинула будь-які звинувачення.

Дивіться також Війна Путіна проти України стане довшою за війну Гітлера з СРСР, – CNN

Що доводить брехню Росії про атаку на резиденцію Путіна?

Богдан Долінце підкреслив, що міжнародні журналісти намагалися отримати коментарі жителів регіону, де розташована резиденція Путіна, яку начебто атакували українські дрони.

Ніхто з них не підтвердив ні шуму, ні інформації щодо якихось вибухів, ні щодо польоту тих чи інших безпілотників,

– сказав він.

Крім того, розвідки різних країн Заходу висловлюють сумніви, що подібна операція колись існувала. Сама ж Росія також не може надати жодного підтвердження своїм же звинуваченням.

Немає інформації про уламки, немає відеозаписів прольоту чи влучань. Навіть та статистика щодо перехоплення безпілотних систем не збігається з тою інформацією, яка раніше була озвучена,

– наголосив авіаційний експерт.

Тому, за його словами, можна говорити про те, що звинувачення Кремля в сторону України щодо атаки на резиденцію Путіна – є інформаційною спецоперацією Росії.

Крім того, навіть, якщо припустити, що Україна могла здійснити подібну атаку, то це ніяк би не зачепило кремлівського диктатора, адже він рідко відвідує свої резиденції, а коли й так – то перебуває у надійно захищених бункерах. Також до всіх резиденцій Путіна стягнуто дуже багато засобів протиповітряної оборони. Пройти її вкрай складно.

Що відомо про "атаку на резиденцію" Путіна?