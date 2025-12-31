Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Цей світ зламаний остаточно, а 2026 буде ще гіршим за 2025: великий прогноз 24 Каналу

Яку тактику обрав Путін?

Володимир Путін відомий своєю одержимістю Другою світовою війною, а офіційне звеличення перемоги СРСР над нацистською Німеччиною є частиною ідеологічного фундаменту сучасної Росії.

Втім, майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в Україну Кремлю так і не вдалося здобути перемогу над Києвом. Росія контролює близько 20% української території, втрати Москви, за оцінками, перевищили мільйон осіб, а президент України Володимир Зеленський, всупереч ключовим цілям Кремля, залишається при владі.

Попри це, наприкінці року Путін все ще демонструє впевненість у тому, що час працює на Росію, а перемога нібито є неминучою. Диктатор заявив, що Росія "у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію – військовими чи іншими засобами".

За словами журналістів, такий жорсткий підхід, імовірно, є елементом переговорної тактики. Путін усвідомлює, що президент США Дональд Трамп налаштований укласти угоду щодо України, і очільник Кремля намагається отримати максимальну вигоду з прагнення Вашингтона завершити війну.

На підсумковій пресконференції Путін заявив, що Росія готова "завершити конфлікт мирними засобами", водночас хизуючись тим, що його війська "просуваються по всій лінії фронту".

Причини такої демонстрації впевненості очевидні. Насамперед Путін спостерігає, як після вступу Трампа на посаду в січні єдність Заходу у підтримці України дала серйозні тріщини,

– йдеться в матеріалі.

Наприкінці року Путін і далі виглядає потенційним руйнівником мирної угоди. Поки Зеленський минулими вихідними зустрічався з Трампом у Мар-а-Лаго для обговорення оновленого мирного плану, російський лідер супроводив цю зустріч власними телефонними розмовами з президентом США.

Російська позиція щодо мирних переговорів, схоже, жорсткішає. Під час розмови з Трампом Путін повідомив про нібито атаку українського дрона на його резиденцію. Наразі деякі аналітики, які стежать за діями Кремля, сумніваються, що Путін піде на домовленості, які виходитимуть за межі визначених ним "червоних ліній".

Зокрема, російська влада не збирається поступатися щодо українських територій, на які незаконно претендує, та виступає проти військ НАТО на території України після закінчення війни.

Мирний план: останні новини