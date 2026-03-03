Про це йдеться в інтерв'ю президента для італійської газети Corriere della Sera.

Дивіться також Можуть виникнути проблеми з ракетами до ППО, – Зеленський про вплив ескалації на Близькому Сході

Що сказав Зеленський про наступ ворога?

Зеленський зауважив, що Україні не вистачає солдатів.

"І ми говоримо про це відкрито. Ось чому ми хочемо закінчити війну. А тим часом Путін програв свій зимовий наступ", – сказав президент.

Взимку під час лютих морозів Путін атакував українські електростанції у прагненні розділити українців і налаштувати їх проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії.

Але тепер Росія може піти у весняний наступ.

Але він зазнав невдачі: з теплішою погодою відроджується надія. Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють; багато солдатів загинуть даремно,

– наголосив Зеленський.

Україна уже проводить наступальні дії