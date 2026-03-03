Про це йдеться в інтерв'ю президента для італійської газети Corriere della Sera.
Що сказав Зеленський про наступ ворога?
Зеленський зауважив, що Україні не вистачає солдатів.
"І ми говоримо про це відкрито. Ось чому ми хочемо закінчити війну. А тим часом Путін програв свій зимовий наступ", – сказав президент.
Взимку під час лютих морозів Путін атакував українські електростанції у прагненні розділити українців і налаштувати їх проти армії, щоб змусити її припинити бойові дії.
Але тепер Росія може піти у весняний наступ.
Але він зазнав невдачі: з теплішою погодою відроджується надія. Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють; багато солдатів загинуть даремно,
– наголосив Зеленський.
Україна уже проводить наступальні дії
В інтерв'ю Зеленський розповів, що Україна з січня 2026 року звільнила 460 квадратних кілометрів території.
Наступ триває на Олександрівському напрямку. Напередодні у Генштабі розповіли, що українські сили звільнили уже 9 населених пунктів. Водночас військові зауважили, що відключення Starlink окупантам суттєво вплинуло лише спочатку, а зараз противник продовжує рухатися далі.
Але, як зазначив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко 24 Каналу, дуже ускладнили просування погодні умови. Попри це, щоранку земля замерзає за невеликого морозу, тож росіяни користуються моментом і намагаються здійснити основну масу своїх переміщень саме вранці.