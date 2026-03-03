Об этом говорится в интервью президента для итальянской газеты Corriere della Sera.

Смотрите также Могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО, – Зеленский о влиянии эскалации на Ближнем Востоке

Что сказал Зеленский о наступлении врага?

Зеленский отметил, что Украине не хватает солдат.

"И мы говорим об этом открыто. Вот почему мы хотим закончить войну. А тем временем Путин проиграл свое зимнее наступление", – сказал президент.

Зимой во время лютых морозов Путин атаковал украинские электростанции в стремлении разделить украинцев и настроить их против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия.

Но теперь Россия может пойти в весеннее наступление.

Но оно потерпело неудачу: с более теплой погодой возрождается надежда. Теперь россияне попытаются весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют; много солдат погибнут зря,

– подчеркнул Зеленский.

Украина уже проводит наступательные действия