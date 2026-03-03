Об этом глава государства заявил во время интервью Corriere della Sera.
Сколько территорий Украина вернула в 2026 году?
По словам Зеленского, с января 2026 года и до сих пор украинским военным удалось вернуть под свой контроль 460 квадратных километров.
Ранее, в начале февраля 2026 года глава государства сообщал, что Силам обороны удалось освободить от российской оккупации не менее 300 квадратных километров. Он отметил, что такой информацией не владели даже украинские обозреватели: "Мало кто знает, что там действительно происходит. Это правильно".
К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в комментарии 24 Каналу, что Силы обороны деоккупировали 300 квадратных метров территорий. Кроме того, защитники имеют продвижение у Калиновского и Тернового в Запорожской области. СОУ вытесняют гарнизоны россиян тактикой "малых клещей". Это, по его словам, стандартная тактика оперативно-тактического уровня, которой пользуются обе стороны.
Какова сейчас ситуация на фронте?
По состоянию на 3 марта аналитики ISW проанализировали карту фронта и заметили, что сейчас Силы обороны имеют успехи на Александровском направлении. Там защитникам удалось освободить 9 населенных пунктов.
В то же время российские войска продвинулись на Покровском направлении. Эксперты говорят, что территория населенных пунктов Затишки и Сухецкое оккупирована.
Также продвижение российских войск было зафиксировано на Славянском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, враг недавно продвинулся на юго-восток от Ставок, что к северу от Лимана.