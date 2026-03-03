Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как изменилась карта фронта на 3 марта?

Российские военные продолжили атаковать украинские позиции на севере Сумской области, впрочем попытки были неудачными. Карта фронта на этом направлении не изменилась.

Российский милблогер сообщил, что командование Западной группировки войск России не выплачивает военнослужащим отпуска, больничные и суточные, а также не оплачивает бонусы за атаки и уничтожение украинских целей. И хотя штаб ВДВ признал наличие выплат, солдаты их до сих пор не получили.

Без успеха российская армия осталась и на севере Харьковской области. Несмотря на попытки атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Прилипки, Волчанских Хуторов, Старицы, Зыбино, Избицкого и Нескучного – враг не продвинулся вперед. 2 марта Минобороны России заявило о якобы захвате населенного пункта Круглое, хотя эта информация уже была распространена 16 января российскими милблогерами. Впрочем официальных подтверждений пока нет.

Россия продолжила свое наступление в направлении Большого Бурлука. Однако продвижений не зафиксировано.

Без прогресса вражеские войска остались и вблизи Купянска. Там россияне пытались атаковать город с востока и юго-востока.

Похожая ситуация наблюдалась и у Боровой, вблизи Среднего, Корового Яра, Александровки и Карповки.

В то же время продвижение российских войск было зафиксировано на Славянском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, враг недавно продвинулся на юго-восток от Ставок, что к северу от Лимана.

Наступательные операции оккупантов продолжились на направлении Константиновка-Дружковка. Враг атаковал вблизи и в пределах самой Константиновки, а также вокруг нее. Российские милблогеры заявляют о якобы продвижении российских войск вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка на юге Константиновки.

В течение 2 марта российские войска продолжили штурмовые операции в районе Доброполья, но не продвинулись вперед.

К сожалению, враг имел успех на Покровском направлении. Координатор группы "Информационное сопротивление" и украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил о продвижении врага к улице Шахтерской в южной части Белицкого. По его словам, это свидетельствует об оккупации Затишок и Сухецкого. Ранее Машовец заявлял, что российские войска атаковали Белицкое как с дороги из Родинского, так и с Заповедного, но попытки проникнуть в поселение с востока были неудачными.

Возле Новопавловки ситуация не изменилась, хотя враг пытался атаковать на юго-восток от Александровки вблизи Тернового, Степного и Вороного.

В то же время Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны освободили девять населенных пунктов на направлении Александровки и очищают еще три населенных пункта. Также украинская сторона заявила, что защитники начали контратаки в направлении Александровки, воспользовавшись потерей россиянами Starlink.

На Гуляйпольском направлении прогресса враг не достиг. Представитель Южных сил обороны Украины полковник Владислав Волошин 2 марта заявил, что в Железнодорожном российских войск нет, а Силы обороны контролируют Горькое, вопреки утверждению России о том, что российские войска захватили оба населенных пункта. Также Волошин отметил, что бои продолжаются в нескольких километрах от обоих этих населенных пунктов. В то же время Машовец сообщил 1 марта, что украинские войска находятся всего в двух километрах от дороги Гуляйполе – Великая Новоселка.

Наступательные операции 1 и 2 марта продолжились в Запорожской области. Однако на карте не зафиксировано изменения контроля над местностью. Тем временем Силы обороны наносят успешные удары по военным целям на временно оккупированных территориях Запорожской области. Украинские силы нанесли удар по российской системе ПВО "Бук-М1", а также поразили радиолокационную станцию "Каста-2Е2", которая препятствовала работе украинских беспилотников.

2 марта российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

