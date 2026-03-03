С начала полномасштабного вторжения российские войска сократились уже на 1 268 520 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 268 520 (+790) человек;
- танков – 11 718 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 131 (+20);
- артиллерийских систем – 37 842 (+47);
- РСЗО – 1 665 (+0);
- средств ПВО – 1 319 (+6);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 154 698 (+1 529);
- крылатых ракет – 4 384 (+0);
- кораблей/катеров – 30 (+1);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 992 (+235);
- специальной техники – 4 076 (+0).
Потери врага на 3 марта / Фото Генштаба
Потери России: последние новости
2 марта Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске. После атаки на объектах фиксировали пожары.
Силы обороны также ударили по центру дальней космической связи, радиолокационной станции "Подлет-К1", "Каста 2Е2", "ЯСТРЕБ А-В и подразделению радиоэлектронной разведки "Рубикон".
А еще начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартин" рассказал 24 Каналу, что сейчас у оккупантов наступил "снарядный голод". Поэтому они больше прибегают к использованию беспилотных систем и нанесению точечных ударов, а на штурмы бросают переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.