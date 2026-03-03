С начала полномасштабного вторжения российские войска сократились уже на 1 268 520 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 268 520 (+790) человек;

танков – 11 718 (+5);

боевых бронированных машин – 24 131 (+20);

артиллерийских систем – 37 842 (+47);

РСЗО – 1 665 (+0);

средств ПВО – 1 319 (+6);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 348 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 154 698 (+1 529);

крылатых ракет – 4 384 (+0);

кораблей/катеров – 30 (+1);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 80 992 (+235);

специальной техники – 4 076 (+0).

Потери врага на 3 марта / Фото Генштаба

